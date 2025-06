Mainz. – Andrea Kiewel (60) wohnt zusammen mit ihrem Verlobten in Tel Aviv und pendelt seit acht Jahren für ihre Moderation beim ZDF-Fernsehgarten zwischen Deutschland und Israel.

Wegen des israelischen Angriffs auf den Iran war kürzlich der Luftraum gesperrt, sodass die Moderatorin nicht rechtzeitig nach Mainz reisen konnte.

Debatte über Reisekosten der ZDF-Moderatorin

Wegen dieses Vorfalls kam bei Zuschauern die Frage auf, wer für die Reisekosten der 60-Jährigen aufkommt. So wurde beispielsweise auf Instagram kommentiert: "Wer zahlt eigentlich seit Jahren die Flüge hin und her? Gibt es keine Moderatoren mit kürzerer Anreise? Da wird immer was von CO₂ Bilanz und Klimawandel gefaselt, und dann zahlen wir mit unseren Gebühren diesen Unsinn. Also das lohnt sich wirklich zu überdenken."

Andrea Kiewel zahlt Flüge nach Mainz selbst

Ein anderer schreibt: "Meiner persönlichen Meinung nach ist das derart widerwärtig. Warum fliegt diese Person jede Woche mehrmals nach Israel und zurück????? Schon GEZAHLT?? Danke....Tickets vom Gebührenzahler GEZahlt."

Gegenüber t-online äußerte sich das ZDF, dass die An- und Abreise Kiewels nach Mainz ihre Privatangelegenheit sei. Demnach kommt der Sender nicht für die Reisekosten der Moderatorin auf.

Moderatorin übernimmt Reisekosten zwischen Mainz und Tel Aviv selbst

In einem Interview mit der Zeit äußert sich Kiewel selbst zur Debatte: "Ich kann das ehrlich gesagt verstehen. Ich arbeite im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Meine 94-jährige Mutter zahlt Gebühren, meine Kinder auch, alle. Da kann man von ARD und ZDF erwarten, dass sie das Geld fürs Programm ausgeben, und nicht für die Flüge einer Moderatorin. Deshalb zahle ich auch immer alles selbst."

Wie t-online meldet, habe die 60-Jährige bereits 2020 gegenüber der "Bild am Sonntag" erzählt, dass sie zwischen Mainz und Tel Aviv pendle. Damals habe sie erzählt, dass sie Sonntag um 18 Uhr in Mainz ins Flugzeug steige und um Mitternacht in ihrer Wahlheimat ankomme.