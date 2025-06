Im "ZDF-Fernsehgarten" am Pfingstsonntag hat Moderatorin Andrea Kiewel es wieder getan: Bei einem Gespräch rutscht ihr ein umstrittener Begriff raus.

Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert seit 25 Jahren den ZDF-Fernsehgarten, doch immer wieder passieren auch der routinierten Moderatorin Fehler in der Live-Sendung.

Mainz – Der ZDF-Fernsehgarten ist seit 25 Jahren mit Moderatorin Andrea Kiewel ein fester Bestandteil des Sonntags. Doch auch die routinierte Moderatorin ist vor Patzern nicht gefeit.

"Kiwi", wie ihre Fans die Moderatorin nennen, steht im Sommer jeden Sonntag auf den Bühnen im Mainzer ZDF-Fernsehgarten. Doch nicht nur die Sendung hat sich im Laufe des Vierteljahrhunderts verändert – auch die deutsche Sprache. Das musste auch Andrea Kiewel feststellen, als sie während eines Gespräches mit einem Gast einen umstrittenen Begriff sagte.

Als sie mit dem Billardspieler Ralph Eckert, der spektakuläre Trickshots zeigte, über den Sport sprach, fiel ihr ein besonderes Schmuckstück am Spieler auf: eine auffällige Krawatte mit türkisfarbenem Stein.

Das außergewöhnliche Accessoire wurde prompt Teil des Gespräches. Kiewel fragte nach der Bedeutung des modischen Stücks.

Ralph Eckert, der Trainer bei der DBU (Deutsche Billard-Union) und Weltmeister im Trickstoß von 2004 ist, erklärte die persönliche Geschichte hinter dem Schmuckstück. Ein Freund hatte ihm diese spezielle Krawatte geschenkt, die er bei großen Auftritten regelmäßig trage.

Bei der Beschreibung der Krawatte stellte Andrea Kiewel jedoch eine Frage, die im ersten Augenblick nicht dramatisch klingt: "Das ist doch eher so Indianer, oder?" Und sofort danach korrigiert sich die Entertainerin selbst: "Darf man das noch sagen? Also amerikanische Ureinwohner oder Cowboy", so die ZDF-Moderatorin weiter.

Ihr Gesprächspartner Ralph Eckert reagierte gelassen auf die Nachfrage und bestätigte: "Eher so Ureinwohner, indianisch oder sagen wir mal Texas."

Andrea Kiewels spontane Selbstkorrektur im ZDF-Fernsehgarten spiegelt den aktuellen Sprachgebrauch wider: Die Verwendung des Begriffs „Indianer“ wird heute oft als veraltet angesehen, da Bezeichnungen wie „amerikanische Ureinwohner“ oder „indigene Völker“ als respektvoller gelten.

So zeigte die Fernsehmoderatorin Sensibilität im Umgang mit manchen Begriffen, die nicht mehr zeitgemäß und angebracht sind.