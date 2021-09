Großkorbethaer Bäckermeister organisiert Oldtimer-Motorradtreffen: Das erwartet die Besucher am Sonntag

Ralf Woyack hat in Großkorbetha ein Treffen für Fans alter Motorräder organisiert. Er selbst besitzt zwei Oldtimer, hier das Modell R 27 von BMW, Baujahr 1965.

Grosskorbetha/MZ - Vor einem Jahr war alles angerichtet. Die Fans liebevoll gepflegter alter Motorräder wollten sich in Großkorbetha treffen. Doch dann machte auch hier Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. „Die Auflagen waren einfach zu hoch. Wir haben bis vier Wochen vorher gehofft, dass sich die Lage ändert. Doch dann mussten wir absagen“, erinnert Ralf Woyack, Bäckermeister in Großkorbetha und seit Jahrzehnten Motorradfan.

Von Berlin an die Saale: Großkorbethaer betreibt Bäckerei mit einer mehr als 150-jährigen Tradition

Nun aber soll es endlich soweit sein: Am Sonntag, 5. September steigt die 10. Auflage des Oldtimer-Motorradtreffens „KlassikSonntag“. In der Alten Scheune in der Alten Weißenfelser Straße 4 werden etwa 50 Motorräder, allesamt mindestens 30 Jahre alt, zu sehen sein. Ganz zur Freude von Ralf Woyack, der seine Bäckerei gleich gegenüber der Alten Scheune betreibt.

Vor acht Jahren war der heute 57-Jährige auf der Suche nach einer leerstehenden Bäckerei in Großkorbetha fündig geworden. Von Berlin zog er in den eher beschaulichen Ort an der Saale. Hier betreibt er nun nicht nur die einzige Bäckerei im Ort mit einer mehr als 150-jährigen Tradition, sondern frönt mit Gleichgesinnten seinem Hobby.

Bäckermeister ist gern mit beiden Oldtimer der Baujahre 1953 und 1965 unterwegs

„Erst mit 32 habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht. Danach hat mich das Fieber gepackt“, erzählt er. Seitdem investiert Ralf Woyack viel Zeit und Geld in seine Liebhaberstücke. „Man wird nie fertig mit den Maschinen“, sagt er. Gern ist er auch mit einem seiner beiden Oldtimer der Baujahre 1953 und 1965 unterwegs. Geht mit Freunden auf Tour. Gern auch mal etwas weiter. Vor der Pandemie war er unter anderem in Lettland und Polen, Weißrussland und Österreich unterwegs.

Dass der Bäcker im Dorf Motorradfan ist, können auch die Kunden derzeit kaum übersehen. Gerade werben zwei blitzblank geputzte Maschinen als Dekoration im Schaufenster für das Treffen am Sonntag. Eine gehört Ralf Woyack: eine BMW R 25, Baujahr 1953. Die zweite ist eine Awo, ein typisches DDR-Modell aus dem Jahr 1954. Sie gehört Torsten Busch. Der Rennfahrer hat wie weitere Freiwillige bei der Organisation des Motorradtreffens geholfen.

Oldtimer-Motorradtreffen am Sonntag

Dabei wird Großkorbetha am kommenden Sonntag nicht nur ein Mekka der Motorradfans sein. „Auf dem Reitplatz stellen wir Bulldogs aus. Fans mit und ohne Trecker sind herzlich eingeladen“, sagt der Großkorbethaer Siegfried Walther, selbst Liebhaber alter Fahrzeuge.

Und für die Gäste von außerhalb versichert er: „Alles wird gut ausgeschildert sein.“ Dann werden die Besucher auch einen weiteren Anziehungspunkt des Tages nicht verfehlen können: Im Pfarrgarten wird zum Oldtimertreffen ein Bücherbasar stattfinden. Der gesamte Erlös soll der Erhaltung der Alten Scheune in Großkorbetha zugute kommen.

Oldtimertreffen: Sonntag, 5. September, 10 bis 15 Uhr, Großkorbetha, Alte Scheune, Alte Weißenfelser Straße 4.