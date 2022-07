Fünftägige Zerstörungswut im Erholungspark am Mondsee

Hohenmölsen/MZ - Die Geschäftsführerin des Erholungsparks persönlich ist in der Woche der Zerstörung spät am Abend am Mondsee Streife gelaufen. Gebracht hat es nichts, wie Cornelia Holzhausen sagt: Auch in dieser Nacht ist das Sanitärgebäude auf der Festwiese des Parks unbekannten Vandalen zum Opfer gefallen. Wie erst jetzt bekannt geworden ist, wurde in dem Sanitärtrakt in der letzten Juli-Woche an fünf aufeinanderfolgenden Tagen randaliert und zerstört. Jüngst wurde über die Vorkommnisse im Hohenmölsener Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss (SBK) berichtet, die Mondsee-Geschäftsführerin bestätigt diese gegenüber der MZ.

