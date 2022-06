Fünffacher Diebstahl, elffacher Hausfriedensbruch und Fahren ohne Fahrerlaubnis - Wie lautet das Urteil?

Hausverbot in jedem Supermarkt der Stadt: Wegen einer langen Liste an Tatvorwürfen wird ein Hohenmölsener verurteilt. Warum er keine Bewährung kriegt.

Das Amtsgericht in Weißenfels

Weissenfels/MZ - Bevor ihm der Prozess gemacht wird, möchte der Angeklagte gern noch eine Zigarette rauchen. Sein Verteidiger verspätet sich, die Verhandlung in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes kann also eh noch nicht losgehen. Dennoch verwehrt die Richterin dem 40-jährigen Hohenmölsener zunächst diesen Wunsch. Schließlich gibt sie aber doch ihr Einverständnis und der Angeklagte verlässt das Gebäude kurz zum Rauchen. Was folgt, ist ein rund sechsstündiger Prozess gegen den Hartz-IV-Empfänger. Denn es sind über 24 Tatvorwürfe, die der Staatsanwalt dem Mann vorwirft.