Erlebnistierpark : Eine Königin für die Kaiserpfalz

Früher war Memleben Kaiserpfalz, nun hat der Ort an der Unstrut wieder eine Königin - eine Erdmännchen-Königin zumindest. Im Memlebener Erlebnistierpark nämlich wurde gerade erfolgreich ein Erdmännchen-Paar zusammengebracht, das die dortige Zucht fortsetzen und - nachdem diesbezüglich drei Jahre Pause eingetreten sind - hoffentlich in absehbarer Zeit für Nachwuchs sorgen soll.

Was auf den ersten Blick womöglich unspektakulär anmutet, hat eine durchaus dramatische Hintergrundgeschichte, die zudem viele so überraschende wie interessante Details aufweist. Zuerst etwa jenes, dass im Reich der Erdmännchen Matriarchat herrscht, also die Weibchen „Chef im Ring“ sind und jeweils eines von ihnen die betreffende Gruppe anführt. „Deswegen steht in der Zucht zunächst erst einmal das durchsetzungsstärkste Weibchen im Blickpunkt - die Königin. Diese wählt sich aus den vorhandenen Männchen ihren Partner, sprich: ihren König, aus, mit dem sie dann den Nachwuchs zeugt“, erläutert Tierpark-Geschäftsführer Uwe Gehrmann.

„Als wir die Einrichtung Ende 2014 übernahmen, hatten wir hier ein Königspaar sowie ein weiteres Männchen, das aber aus den geschilderten Gründen quasi nichts zu melden hatte. 2016 stellte sich fünfmal Nachwuchs ein. Und am 24. Februar 2017, an dem ich übrigens auch selbst Geburtstag beging, kam noch das Weibchen Rosi als Nachzüglerin auf die Welt“, schildert Uwe Gehrmann. Als die drei Alt-Tiere nach und nach verstarben, waren die sechs jungen Geschwister irgendwann komplett unter sich. „Und unter Geschwistern passiert auch bei Erdmännchen in sexueller Hinsicht nichts“, erklärt der Experte. „Da wir die eigene Zucht dieser possierlichen und bei den Zoobesuchern außerordentlich beliebten Tiere aber auf jeden Fall fortsetzen wollten, mussten wir also etwas tun und die Zusammensetzung der Gruppe verändern.“

Der erste Gedanke, zwei Männchen dazubehalten und von außen ein Weibchen zu holen, das dann ihr „Herzblatt“ auswählt, scheiterte freilich an einem kuriosen Umstand. „Die Geschlechtsbestimmung bei Erdmännchen ist extrem schwierig. Und bei intensiver Nachprüfung ergab sich, dass es entgegen unserer ersten Erkenntnisse unter den Geschwistern überhaupt gar keine Männchen, sondern ausschließlich Weibchen gab“, berichtet der Tierpark-Chef schmunzelnd.

Die neue Idee lautete daher genau entgegengesetzt: Ein Weibchen, die zukünftige Königin, bleibt in Memleben, zwei potenzielle Bräutigame kommen hinzu. „Wir haben letztlich unser Nesthäkchen Rosi als neue Königin ausgewählt und ihre fünf Schwestern im April dieses Jahres an einen Zoo in Holland abgegeben.“ Doch weil sich der damals bereits avisierte Zugang zweier Männchen zerschlug, blieb Rosi zunächst allein. Sechs lange Monate später gab es nun aber das Angebot des Chemnitzer Tierparks, zwei der dort in diesem Jahr geborenen männlichen Jungtiere nach Memleben holen zu können.

„Unsere Euphorie war groß, doch nur einen Tag nach der Ankunft des Duos war eines der beiden Männchen tot. Erdmännchen sind leider extrem stressempfindlich“, beschreibt Gehrmann die Schrecksekunde. Eine Königin ohne echte Wahlmöglichkeit - würde das gut gehen? „Wir haben Rosi und Manni, wie wir den verbliebenen Neuankömmling tauften, dann unverzüglich miteinander zusammengebracht – und Gott sei Dank haben sie sich gleich vertragen und angenähert. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick“, erzählt der Tierpark-Chef lachend.

Der Altersunterschied von gut drei Jahren - Manni ist am 9. April 2020 geboren - spiele ganz offenbar keine Rolle. Mehr noch: Im behaglichen Klima der Wärmelampe im Erdmännchen-Haus haben Rosi und Manni nun auch schon einige Male sehr intensiv gekuschelt. „Unter der Maßgabe, dass Manni bereits geschlechtsreif ist und mit Blick auf die Tragzeit von 77 Tagen bei Erdmännchen könnte in Sachen Nachwuchs sogar noch dieses Jahr etwas passieren“, hofft Uwe Gehrmann jetzt.