Eine Frage der Kosten: So will Lützen seine Sitzungen digital organisieren

Lützen will 2022 seine Sitzungen digital organisieren. Was das kostet und warum die Stadt im Vergleich zu Nachbargemeinden hinterher hängt.

Lützen/MZ - Die Kommunalpolitik in Lützen wird ein Stück digitaler: Termine und öffentliche Unterlagen für Stadtrats- und Ausschusssitzungen sollen bald in elektronischer Form in einem sogenannten Ratsinformationssystem für jeden Bürger online einsehbar sein. Verwaltungs- und Ratsmitglieder werden dafür mit mobilen Endgeräten (iPads) ausgestattet. Anfang 2022 soll das System an den Start gehen. Die Stadt Lützen folgt damit anderen Gemeinden im Burgenlandkreis, die teilweise schon seit mehreren Jahren ihre Sitzungen digital verwalten.