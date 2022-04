Ein echter Hingucker: Hobbykünstler haben in Oberwerschen eine Osterinsel gebaut

Hobbykünstler Klaus Pilz dekoriert den Osterbaum in Oberwerschen.

Eine Osterinsel ziert gerade den Platz an der Bushaltestelle in Oberwerschen. Dort hat sich die Künstlergruppe des Orts um Mitglied Klaus Pilz wieder etwas Kreatives einfallen lassen. Eine Holzlatte stellt einen Baumstamm dar, aus dem viele Zweige ragen. Daran baumeln allerhand Basteleien wie Eier, Osterhasen, Blüten und Herzen aus Holz und Keramik, die Pilz und seine Mitstreiter von der Künstlergruppe angefertigt haben.

Auch Kinder der Kita „Pfiffikus“ aus Keutschen waren schon da und haben eigene Bastelarbeiten an den Baum gehangen, berichtet Pilz. Dabei kann jeder, der an dem Osterbaum vorbeikommt, diesen mit schmücken: Die angefertigten Anhänger gibt es mit Spruchbändern, die Lebensweisheiten enthalten, in einem kleinen Gestell, das sich neben dem Baum befindet.

Seit Anfang März steht der Baum, um ihn herum sind selbstgebaute Osterfiguren platziert worden, die die Osterinsel noch weiter aufwerten. Mittlerweile hat der Osterbaum eine stattliche Figur und ist voll behangen - dank der Einwohner aus Oberwerschen.