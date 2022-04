Diese Schwerpunkte setzt Teuchern für den Haushalt 2021

Teuchern/MZ - Die Stadt Teuchern hat in ihrer Stadtratssitzung am 28. Juni ihren Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Demnach liegen die Schwerpunkte bei den Investitionen auf der Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Einheitsgemeinde sowie auf der Verbesserung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit. „Es ist notwendig, jetzt ein deutliches Zeichen für Jugendliche und Kinder zu setzen, in die frühkindliche Bildung zu investieren, um die Schwächen, die durch die Pandemie entstanden sind, auszugleichen“, erklärt Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos).