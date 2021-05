Das Mahnmal steht zum Verkauf

Das in Brand gesteckte Flüchtlingsheim in Tröglitz steht zum Verkauf. Doch die Erinnerung an ein Frühjahr, das die Republik erschütterte, wird bleiben.

Tröglitz - Wer kauft so etwas? Ein Mehrfamilienhaus in Tröglitz bei Zeitz, zwei Eingänge, zwölf Wohnungen, 720 Quadratmeter Wohnfläche alles in allem. „Insgesamt allumfassend sanierungsbedürftig“, heißt es in den Verkaufsunterlagen. Von Vandalismusschäden und Müllablagerungen ist die Rede. Und von einem „Brandschaden in 2015“ im Dachgeschoss. Immerhin, der Preis könnten überzeugen: 49.000 Euro als Mindestgebot sind aufgerufen bei einer Grundstücksauktion am 28. Mai in Leipzig. Ein Schnäppchen.

Warum das eine Nachricht ist? Weil es sich nicht um irgendein Haus handelt, das nun versteigert wird. Und nicht um irgendeinen Brandschaden. Es ist das Gebäude in Tröglitz, in dem das Landratsamt des Burgenlandkreises im Frühjahr 2015 Geflüchtete unterbringen wollte. Mit dem privaten Eigentümer war alles geklärt. Doch dann wurde in der Nacht zum Ostersonnabend der Dachstuhl in Brand gesetzt. Der oder die Täter sind bis heute nicht ermittelt, verschiedene Spuren verliefen im Sand. Doch die Botschaft war damals umso klarer: Nach Tröglitz, so sahen es die Brandstifter, sollen keine Flüchtlinge kommen.

Das hässliche Deutschland

Der Brand war der vorläufige Tiefpunkt einer Reihe von Ereignissen, die damals die Republik erschütterten. Es begann Anfang 2015 mit verharmlosend als Spaziergängen betitelten Aufmärschen, auf denen Einwohner Seite an Seite mit Neonazis gegen die Unterbringung von Geflüchteten im Ort Stimmung machten. Angemeldet worden waren die Demos von einem Kreisrat der rechtsextremen NPD. Im März 2015 sollten sie vor das Haus von Ortsbürgermeister Markus Nierth führen, der sich bis heute für die Aufnahme von Migranten einsetzt. Schon zuvor war der Theologe bedroht und beschimpft worden, nun reichte es ihm. Er wollte seine Familie schützen, fühlte sich von den Behörden im Stich gelassen - und trat von seinem Ehrenamt zurück.

Die Demos, die Drohungen, der Rücktritt, der Brand - der 2.700-Einwohner-Ort im Burgenlandkreis stand plötzlich für das hässliche Deutschland. Das Deutschland, das sich gegen Geflüchtete wehrt und seine Amtsträger einschüchtert. Tröglitz stand in einer Reihe mit Meißen und Freital in Sachsen oder Weissach in Baden-Württemberg, wo 2015 ebenfalls Flüchtlingsheime brannten oder anderweitig angegriffen wurden. Mehr als 200 derartige Attacken bundesweit recherchierte die „Zeit“ für jenes Jahr.

In Tröglitz ist sechs Jahre später Gras über die Sache gewachsen - buchstäblich. Auf dem Weg zu einem der Eingänge des Brandhauses sprießt Unkraut aus den Fugen der Pflasterplatten. Hecken und Büsche wachsen immer höher. Der Rasen macht den Eindruck, schon länger nicht mehr gemäht worden zu sein. Nah an der Fassade liegt immer noch Brandgeruch in der Luft, er rührt von den verkohlten Dachbalken her. Das Haus ist damit auch so etwas wie ein Mahnmal.

Seit dem Brand sei an dem Gebäude so gut wie nichts passiert, sagt Markus Nierth. Er lebt mit seiner Familie immer noch in Tröglitz. Zwischenzeitlich hatten sie mal über einen schnellen Wegzug nachgedacht, sich aber dann dagegen entschieden. „Ich habe hier vieles aufgebaut, das lasse ich mir nicht kaputt machen“, hatte Nierth vor drei Jahren im MZ-Gespräch erklärt.

Heute will er am Telefon zu den Ereignissen in 2015 nicht mehr viel sagen. Viele im Ort beklagten, dass das Haus ein „Schandfleck“ sei. Darunter auch diejenigen, die sich bei der Hetze gegen Geflüchtete damals „weggeduckt“ hätten, sagt er. Die Empörung darüber ist ihm förmlich anzuhören.

In der Gemeinde Elsteraue, zu der Tröglitz gehört, reagieren sie mit Schulterzucken. Abgesehen von regelmäßigen Aufforderungen, seiner Pflicht zur Straßenreinigung nachzukommen, gebe es keinen Kontakt zum Eigentümer des Brandhauses, sagt Peggy Berger, Leiterin des Ordnungsamtes und stellvertretende Bürgermeisterin. Von dem Gebäude gehe keine Gefahr aus. Daher habe man als Gemeinde auch keine Handhabe, den Eigentümer etwa zu einer Sanierung aufzufordern. Den einsturzgefährdeten Dachstuhl hatte er nach dem Feuer gesichert. Was den Mann nun dazu bewogen hat, das Haus versteigern zu lassen, ist nicht bekannt. Die MZ konnte ihn nicht erreichen.

„Die einzige Chance, diesen Schandfleck der Region wenigstens optisch zu tilgen.“ Götz Ulrich, Landrat Burgenlandkreis

Götz Ulrich sieht in dem Verkauf und einer sich anschließenden Sanierung „die einzige Chance, diesen Schandfleck der Region wenigstens optisch zu tilgen“, wie er sagt. „Aber in den Köpfen wird das immer bleiben.“ Ulrich (CDU) ist Landrat im Burgenlandkreis, auch er setzt sich für die Aufnahme Geflüchteter ein. Damals in Tröglitz wie heute. Von den drei Flüchtlingsfamilien, die im Sommer 2015 schließlich doch in den Ort kamen, lebe heute noch eine dort, sagt der Kommunalpolitiker. Es seien Inder, sie seien gut integriert. Die Eltern hätten Arbeit gefunden und noch einmal Nachwuchs bekommen.

Am Ende also ein gelungenes Beispiel? Ja, sagt Ulrich, aber: „An dem Thema Integration müssen wir weiter arbeiten.“ Die Menschen, die nach Deutschland kämen, müssten unabhängig von ihrer Bleibeperspektive so gut wie möglich integriert werden. Das sei nicht nur wichtig, weil dringend Fachkräfte gebraucht würden. „Es geht auch um ein gedeihliches Miteinander“, betont der Landrat. Es klingt wie eine Lehre aus den Ereignissen von Tröglitz. (mz)