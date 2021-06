Das ist das neue Domizil für Hortkinder in Teuchern

Teucherner Hortkinder haben Gebäude am Schützenplatz bezogen. Wie sie dort betreut werden und welche Herausforderungen es gab.

Hortleiterin Franziska Reiche (l.) und Sandra Kittler von der Stadtverwaltung freuen sich über das neue Hortgebäude am Teucherner Schützenplatz.

Teuchern - Noch sind die Arbeiten im Außenbereich nicht abgeschlossen. Doch in den Gruppenräumen des neuen Hortgebäudes am Teucherner Schützenplatz herrscht seit einigen Tagen bereits buntes Treiben. Nach über drei Jahren Bauzeit konnten die Kinder der Grundschule Teuchern in ihr neues Domizil am 1. Juni beziehen.

Neben einem Speiseraum mit Küche, modernen und farbenfrohen Sanitäranlagen, einem Büro und einem Besprechungsraum im Obergeschoss enthält das neue Hortgebäude im Erdgeschoss einen Kreativraum mit Werktischen und einer Baustein-Ecke sowie einen weiteren Bewegungsraum mit bunten Spielpolstern, Hula-Hoop-Reifen und Tüchern. Im Außenbereich wurde bereits eine Kletterwand installiert. Außerdem soll hier eine sogenannte Multifunktionsspielfläche aus Kautschuk entstehen, die mit Basketballkörben und Fußballtoren ausgestattet werden soll.

1,2 Millionen Euro investiert

Die Kosten für den Hortneubau liegen laut Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) insgesamt bei rund 1,2 Millionen Euro. Sie wurden mit Hilfe von Bundesfördermitteln aus dem „Stark“-Programm finanziert. Davon entfallen rund 950.000 Euro auf den Gebäude-Neubau und 200.000 Euro auf die Errichtung der Außenanlage. Darin enthalten sind auch rund 25.000 Euro für Ausgleichspflanzungen. Denn aufgrund des Neubaus mussten laut Schneider acht Bäume auf dem Hortgelände gefällt werden. „Dafür haben wir 30 neue Bäume in Prittitz gepflanzt.“

Hell und farbenfroh: der Speiseraum mit Küche. (Foto: Meike Ruppe-Schmidt)

Nötig war der Hortneubau aufgrund des Platzbedarfs durch steigende Kinderzahlen an der Grundschule Teuchern. „Zudem waren die alten Räumlichkeiten des Hortes im Haus 4 der Grundschule in einem sehr schlechten Zustand“, so Reiche. Und Bürgermeister Schneider beschreibt die ehemaligen Räumlichkeiten als „dunkel, trist und deprimierend.“

„Die Kinder waren sehr aufgeregt und haben der Eröffnung entgegen gefiebert“

Umso wichtiger war es den Planern, hier eine fröhliche, kindgerechte Atmosphäre zu schaffen. „Wir sind sehr zufrieden, dass uns das gelungen ist“, sagt Hortleiterin Franziska Reiche, die seit 2017 in der Einrichtung ist. So habe man vor Einzug der Kinder die Räumlichkeiten dekoriert und die Fenster bunt gestaltet. Die Außenfassade ist in leuchtendem Geld gehalten und soll noch einen Schriftzug erhalten.

„Die Kinder waren sehr aufgeregt und haben der Eröffnung entgegen gefiebert“, so Hortleiterin Reiche lachend. Immerhin musste der Einzugstermin aufgrund baulicher Verzögerungen mehrmals verschoben werden. Grund für die sechswöchige Verzögerung waren laut Bürgermeister personelle und Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie gewesen.

Zudem habe vor allem das Gelände mit Hanglage eine Herausforderung an die bauliche Umsetzung dargestellt. Um den Hang zu stützen, mussten speziell angefertigte L-Träger eingesetzt werden. Außerdem war man im Zuge der Bauarbeiten im letzten Sommer auf einen alten Gewölbekeller gestoßen. „Um die bauliche Sicherheit des benachbarten Kita-Gebäudes nicht zu gefährden, musste der Keller zum Teil abgerissen und neu verfüllt werden“, sagt Schneider.

Nutzung als Ausweichquartier

Doch das Warten hat sich offenbar gelohnt:. „Bisher gab es viel positives Feedback von den Eltern“, sagt Hortleiterin Reiche. Rund 50 Kinder aus der Kernstadt sowie aus Deuben werden derzeit in der Einrichtung betreut, die sich unmittelbar an die Kita „Haus der Kleinen Waldgeister“ anschließt und einfügt. Vorteil dieser Nachbarschaft: „Eltern mit Geschwisterkindern in der Kita haben keine Extrawege bei der Abholung der Kinder.“

Und der Hort könnte sich noch aus einem anderen Grund bezahlt machen: Da die Kinderzahlen an der Grundschule Teuchern weiter steigen, werden zusätzliche Räumlichkeiten benötigt. Bürgermeister Schneider: „Voraussichtlich werden wir einen Teil der neuen Räumlichkeiten im Hort zumindest vorübergehend auch als Klassenräume nutzen müssen.“ (mz)