Dank vieler Briefwähler: Dieter Stier verteidigt sein Direktmandat für die CDU in Weißenfels

Weissenfels/MZ - Nur eine Stunde habe er geschlafen, berichtet Dieter Stier am Montagmittag. Das spricht dafür, dass der Wahlkrimi am Vortag auch ihn reichlich Schlaf und Nerven gekostet hat. Lange lag der Amtsinhaber von der CDU im Rennen um den erneuten direkten Einzug in den Bundestag mehr als 2.000 Stimmen hinter AfD-Herausforderer Martin Reichardt. Mancher hatte den Weißenfelser da schon abgeschrieben. Doch Dieter Stier selbst hoffte bis zuletzt, mit den Briefwahlstimmen noch in Führung zu gehen. Nach 23 Uhr stand dann fest - das Hoffen war nicht vergebens.