Corona-Ausbruch im Kinderheim: Wie die Villa Löwenherz eine Schließung verhinderte

Für die kleinen Bewohner ist es ein Platz der Geborgenheit, der Fürsorge und sogar ein zweites Zuhause geworden. Doch dieses Zuhause hätten die Kinder des Teucherner Kinder- und Jugendhauses „Villa Löwenherz“ beinahe verloren - zumindest zeitweise. Denn in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist es vor gut einer Woche zu einem Coronaausbruch gekommen. „Die Betreuung der Kinder stand dadurch auf dem Spiel“, berichtet Torsten Fulczynski, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands.

Kinder positiv auf Corona getestet - Mitarbeiter ebenfalls erkrankt

Der Hintergrund: In der Einrichtung, in der derzeit elf Kinder zwischen fünf und 16 Jahren rund um die Uhr betreut werden, wurde eine Gruppe von Kindern positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch sechs Mitarbeiter waren erkrankt, zwei weitere mussten in Quarantäne. Heimleiterin Kerstin Bartsch: „Die Situation war am Ende so, dass nur noch vier Mitarbeiterinnen arbeitsfähig waren.“



Zu wenig, um die Versorgung der Kinder 24 Stunden am Tag sicherzustellen. „Wir standen kurz davor, das Heim zu schließen.“ Dann hätte man das Jugendamt einschalten müssen, welches die elf Kinder auf andere Einrichtungen verteilt hätte. „Das wollten wir aber nicht.“

Coronaausbruch könnte Kindern den Ankerpunkt im Leben nehmen

Denn die Kinder stammen laut AWO-Geschäftsführer Fulczynski aus Familien in sozialen Brennpunkten, sind teilweise massiv vernachlässigt worden. „Ganz allgemein kann man sagen, dass es sich um Kinder handelt, deren Eltern nicht in der Lage sind, sich dauerhaft um sie zu kümmern“, so Fulczynski.

In der Villa Löwenherz haben sie zumindest einen festen Ankerpunkt im Leben gefunden. Nun drohte dieser wegzubrechen. Heimleiterin Bartsch: „Das wäre für die Kinderseelen besonders hart gewesen.“ Schließlich seien es je nach Schicksal auch traumatisierte Kinder, die in der Villa Löwenherz Obhut finden.

Kinderheim hat Stadtverwaltung von Teuchern um Hilfe gebeten

Auf der Suche nach Lösungen habe man zunächst bei der Bundeswehr um Unterstützung angefragt. Da die Soldaten bereits im Naumburger AWO-Pflegeheim „Rosengarten“ ausgeholfen haben, hoffte man nun auch in der Kindereinrichtung auf Unterstützung. „Aus formellen Gründen konnte die Bundeswehr allerdings für die stationäre Jugendhilfe keine Unterstützung leisten“, so der AWO-Geschäftsführer. Darum habe man die Stadtverwaltung Teuchern um Hilfe gebeten - und sei auf offene Ohren gestoßen.

„Für uns war es eine Selbstverständlichkeit des partnerschaftlichen Miteinanders, hier zu helfen“, so Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider. „Wir haben zunächst freiwillige Helfer in Kitas angefragt. Und unser Dank gilt jenen, die zugesagt haben - im Bewusstsein dessen, dass sie sich dem Risiko der Viruserkrankung aussetzen.“ Einer der freiwilligen Helfer wurde schließlich in der Villa Löwenherz eingesetzt.



Betroffene Kindern waren in isolierten Zimmern untergebracht

Dort waren die vier verbliebenen Mitarbeiterinnen vorübergehend in die Einrichtung eingezogen, um die Kinder rund um die Uhr betreuen zu können - auch jene vier Kinder, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. „Die betroffenen Kindern waren in isolierten Zimmern untergebracht und wir haben sie - ausgerüstet mit Schutzkleidung - versorgt. Dabei mussten wir aufpassen, dass weder wir, noch die übrigen Kinder sich anstecken. Das ist uns glücklicherweise gelungen.“



Und mehr noch: „Trotz allem wollten wir, dass die Kinder die Situation so unbeschwert wie möglich erleben. Also haben wir mit ihnen gebastelt, im Garten gespielt und auch mal einen Film geschaut.“

„Villa Löwenherz“ hat ihren normalen Betrieb wieder aufgenommen

Trotzdem hätten die Kinder den Ernst der Lage durchaus erkannt. „Unser Glück war, das die Krankheitssymptome bei allen Betroffenen asymptomatisch verliefen und es keine schweren Verläufe gab“, so Bartsch.

Inzwischen sind alle Mitarbeiter gesund zurück und die „Villa Löwenherz“ hat ihren normalen Betrieb wieder aufgenommen. Was Leiterin Bartsch noch immer beeindruckt: „Den Zusammenhalt zu erleben, wenn es darum geht, für die Kinder da zu sein - das fand ich eine gute Erfahrung in so schweren Zeiten.“ (mz)