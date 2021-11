Burgenlandkreis macht Impfzentrum Zorbau wieder auf

Zorbau/MZ - Im Burgenlandkreis wird am Montag, 22. November, das Impfzentrum im Gewerbegebiet Zorbau wiedereröffnet. Das teilte das Landratsamt in Naumburg am Freitag mit und begründete dies mit dem stetig steigenden Bedarf an Impfangeboten.

Das Zorbauer Impfzentrum (Adresse: Patterken 9, 06686 Lützen) steht Impfwilligen dann neben den vier Impfstationen in Weißenfels (Wintergarten des Kulturhauses, Merseburger Straße 14), in Naumburg (ehemaliger Schlachthof, Roßbacher Straße 14), in Zeitz (Katastrophenschutzhalle hinter dem Jobcenter, Friedensstraße 80) und in Bad Bibra (Haus des Gastes, Bürgergarten 1) als Anlaufpunkt zur Verfügung. Diese Impfstellen waren erst am Mittwoch, 17. November, in Betrieb gegangen. Diese haben mittwochs bis samstags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind weiter auch Impfungen bei niedergelassenen Ärzten möglich.