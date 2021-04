Burgenlandkreis gibt Impftermine für alle Altersgruppen frei

Weißenfels - Ab dem 26. April kann sich jeder Erwachsene aus dem Burgenlandkreis, der älter als 16 Jahre ist, um einen Termin für eine Corona-Impfung bemühen. Das hat Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch angekündigt. "Wir werden die Priorisierung fallenlassen und die Impfung für jedermann freigeben", so der Landrat wörtlich. Damit ist der Burgenlandkreis der erste Landkreis im Land, in dem es keine Impfpriorisierung mehr gibt.

Götz Ulrich begründete die Entscheidung mit bereits 50.483 erfolgten Erstimpfungen im Burgenlandkreis. Angesichts einer angenommenen Impfbereitschaft von nur 70 Prozent geht der Landrat davon aus, dass den älteren Menschen im Landkreis inzwischen ausreichend Impfangebote gemacht worden sind. Die Entscheidung, die Impfreihenfolge aufzuheben, bedeute demnach nicht, dass jeder Einwohner des Burgenlandkreises der Impfkategorien 1 bis 3 auch tatsächlich geimpft ist.

Profitieren von der Aufhebung werden vorerst aber wohl nur wenige Menschen. Denn der Landkreis muss in den nächsten Wochen Impfstoff für zahlreiche Zweitimpfungen verwenden. Ab dem 22. April sollen 1.400 Termine für eine Erstimpfung mit dem Wirkstoff von Biontech im Burgenlandkreis freigeschalten werden. Der Landkreis vergibt diese über ein eigenes Portal im Internet. (mz/Alexander Kempf)