Beliebte Golbener Fleischerei eröffnet neue Filiale in Droyßig

Was das Einkaufszentrum in Leißling mit diesem Schritt zu tun hat.

Annette und Paul Merkel vor der neueröffneten Fleischerei in Droyßig

Droyssig/MZ - „Droyßig hat mich schon immer gereizt. In Tröglitz läuft es super, das hoffe ich hier jetzt auch“, meint Paul Merkel. Der Fleischer aus Golben (Gemeinde Gutenborn) hat in diesen Tagen neben der Sparkasse an dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst eine neue Filiale eröffnet.