Beim SV Hohenmölsen sollen nun auch Kinder ran ans Netz

Künftig können bei den Volleyballern auch Kinder und Jugendliche spielen. Was der Verein damit bezwecken will.

Hohenmölsen/MZ - Bereits eine halbe Stunde vor Trainingsstart versammeln sich die ersten Knirpse vor der Glück-Auf-Turnhalle in Hohenmölsen. Das erste Volleyballtraining steht an an diesem Tag, es ist eine Premiere für den SV Hohenmölsen. Denn der Verein will seine Volleyballabteilung erweitern und künftig neben einer Männer- und Freizeitmannschaft auch ein Jugendteam auf die Beine stellen. „Wir haben das intern in der Abteilung besprochen und festgestellt, dass wir als Verein vorwärtskommen müssen und Nachwuchs für unsere Punktspielmannschaft brauchen“, erklärt Abteilungsleiter Holger Köhler.

Mit rund 40 Aktiven stellen die Volleyballer die drittgrößte Abteilung beim SV Hohenmölsen - nach Fußball und Gesellschaftstanz. Die Männermannschaft spielt in der Kreisklasse, der untersten Liga. Zudem gibt es eine Freizeitmannschaft, die nicht am Punktspielbetrieb teilnimmt. Mit einem Nachwuchsteam will der SV nun die Weichen für die Zukunft stellen. „Wir hatten ein Beachvolleyballteam mit rund zwölf Kindern. Das hat gut geklappt und so ist die Idee entstanden, eine Jugendabteilung zu gründen“, erzählt Köhler. Ein Problem gab es dabei aber, nämlich Trainer zu finden. Zwei haben sich nun bereiterklärt, den Nachwuchs zu trainieren. „Es sind zwei Spieler unserer Herrenmannschaft“, erklärt Köhler. Da dieses Problem nun gelöst ist, kann sich der SV voll und ganz auf die Suche nach volleyballbegeisterten Kindern und Jugendlichen begeben.

„Man muss den Ball nur übers Netz kriegen“

Gesucht werden Jungen wie Mädchen zwischen zwölf und 16 Jahren. Wenn jemand jünger ist - dann ist das auch nicht schlimm. Nach Hause geschickt wird keiner. „Man muss den Ball nur übers Netz kriegen“, sagt der Abteilungsleiter mit einem Lächeln. Ansonsten sind keine besonderen Fähigkeiten vonnöten, um beim SV Hohenmölsen Volleyball spielen zu können: Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind gern gesehen, sagt der 55-Jährige. „Es wird am Anfang erstmal darum gehen, die technischen Grundlagen zu trainieren: Baggern, Pritschen, Angaben.“ Danach gehe es um Sachen wie Spielverständnis, taktisches Gespür und Spielpositionen. „Jeder kann Volleyball spielen. Es braucht nur etwas Spiel- und Konzentrationsfähigkeit - das kann jeder lernen“, sagt der Hohenmölsener.

Rund zehn Kinder sind an diesem Tag zum ersten „Schnuppertraining“ in die Sporthalle neben dem Hohenmölsener Agricolagymnasium gekommen. Holger Köhler ist zufrieden mit der Resonanz und guter Dinge, dass die Nachwuchsabteilung in einem Jahr so groß sein wird, um eine Mannschaft für den Punktspielbetrieb zu melden. Auch ist geplant, dass die Jugend 2022 am Vereinstrainingslager am Mondsee teilnimmt.

Die Nachwuchsvolleyballer vom SV Hohenmölsen trainieren montags zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Glück-Auf-Turnhalle. Ein kostenloses Schnuppertraining ist ohne Anmeldung möglich.