Baustart für den Umbau des Ex-Hohenmölsener Krankenhauses noch in diesem Winter?

Seit 2008 ist das Krankenhaus in Hohenmölsen ungenutzt. Die ganze Stadt wartet darauf, dass neues Leben in den Gebäude-Komplex einzieht.

Hohenmölsen - Das ehemalige Krankenhaus in Hohenmölsen könnte noch in diesem Jahr zu einem Gesundheitshotel umgebaut werden. Die für das Vorhaben zuständige Architektin Klaudia Keilholz hält es für möglich, dass mit den Arbeiten Ende des Jahres begonnen werden kann. „Wenn wir von den entsprechenden Behörden unterstützt werden, kann das schnell gehen“, sagt die Berlinerin auf MZ-Nachfrage. Damit kommt in das seit fünf Jahren diskutierte und geplante Vorhaben neue Bewegung rein.