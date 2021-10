Baubeginn an Schellbachbrücke in Teuchern: Was Autofahrer erwartet

Die Vorbereitungen zum Beginn der Baumaßnahme an der Schellbachbrücke in Teuchern laufen auf Hochtouren.

Teuchern/MZ - Die Vorbereitungen zum Beginn der Baumaßnahme an der Schellbachbrücke in Teuchern laufen auf Hochtouren. Geplant ist, dass die bestehende Brücke abgerissen und durch eine neue, breitere Brücke ersetzt wird. Die Stadtverwaltung wies in der Stadtratssitzung nochmals darauf hin, dass es in diesem ersten Bauabschnitt zu einer halbseitigen Sperrung im Bereich Unterm Berg/ Straße nach Trebnitz kommt, die durch eine Ampel geregelt wird.

Baubeginn an Schellbachbrücke, nicht Zellschenbachbrücke in Teuchern

Anwohner wurden bereits von der Baufirma darüber in Kenntnis gesetzt, dass in diesem Bereich ab dem 5. Oktober keine Fahrzeuge mehr geparkt werden dürfen. Laut der beauftragten Baufirma „Naumburger Bauunion“ werde es ab Freitag, 8. Oktober zu der halbseitigen Straßensperrung kommen. Anwohner der Rosenstraße können die Innenstadt und die B91 weiterhin über die Friedensstraße erreichen. Der Brückenabriss selbst solle laut Bodo Schütze von der „Naumburger Bauunion“ frühestens in der 42. Kalenderwoche erfolgen. Zuvor stünden Baumfällungen an und auch das Wasser des Schellbachs müsse im Bereich der Brücke zeitweise umgeleitet werden.

Für Verwirrung sorgten indes laut Anwohner die Schreiben von Behörden und Baufirma, in denen die Schellbachbrücke als „Zellschenbachbrücke“ bezeichnet wurde. „Diese Bezeichnung ist falsch“, sagt Manfred Gießler, vom Heimatverein Teuchern. „Es gibt in Teuchern selbst keinen Zellschenbach. Sondern der Zellschenbach mündet im Bereich Schelkau in den Schellbach.“ Die Stadtverwaltung bestätigte dies und will dem Sachverhalt nachgehen.