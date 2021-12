Bärendienst vom Bürgermeister

Marcel Schneider (parteilos) Bürgermeister von Teuchern nahm an einer Corona-Protestkundgebung in Naumburg teil.

Naumburg/MZ - Marcel Schneider ist mit politischen Entscheidungen in diesem Land nicht einverstanden. Das ist sein gutes Recht. Wenn der demokratisch gewählte Bürgermeister von Teuchern daraus ableitet, dass es keine demokratischen Verhältnisse mehr gibt, ist das aber ein Problem. Er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, das, was er vermeintlich kritisieren will, selber zu befeuern. Der Demokratie erweist er damit einen Bärendienst.

Eine laute Minderheit in diesem Land nutzt ihre Ablehnung der Impfung inzwischen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse infrage zu stellen. Da wird laut Diktatur geschrien, eine Spaltung herbeigeredet und über mangelnde Meinungsfreiheit geklagt. Oft fanatisch und unsachlich.

Weil sie alleine auf der Straße stehen, glauben die Impfskeptiker offenbar, dass sie die Mehrheit darstellen. Ich und viele andere ziehen es aber vor, Grundsatzfragen nicht mit polemischen Plakaten auf kalten Straßen, sondern an der Wahlurne zu klären.

Im Auge muss unsere Demokratie die gut vernetzte Bewegung dennoch haben. Denn die impfwillige Mehrheit darf erwarten, vor einer sich zunehmend radikalisierenden Minderheit geschützt zu werden. Gelingt das nicht, droht wirklich Diktatur.

