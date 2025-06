Welche Technik die Weißenfelser Feuerwehr am Samstag erstmals eingesetzt hat und was die Brandbekämpfung erheblich erschwerte.

Brand in der Lessingstraße in Weißenfels

Weißenfels - Als am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die Sirene über Weißenfels heult, da ist schnell klar, dass das keine Übung sein kann. In der Lessingstraße in der Neustadt quillt derweil dichter Rauch aus dem geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr ist schnell mit acht Fahrzeugen und 31 Rettungskräften vor Ort. Mit einem Absperrband in Richtung Merseburger Straße wird rasch der Einsatzort gesichert. Denn der Rauch und die Einsatzfahrzeuge haben auch allerlei Schaulustige auf die Merseburger Straße gelockt.