Außenseiter der Bundestagskandidaten setzt auf mehr Freiheit

Naundorf/MZ - Einverstanden ist Jens Jahr mit der Politik der vergangenen Jahre in Deutschland schon länger nicht mehr. Der 54-jährige Berufskraftfahrer aus dem Teucherner Ortsteil Naundorf kritisiert etwa plötzliche Sprünge bei der Energiewende oder eine ungerechte Rentenpolitik. Aber auch mit der Flüchtlingspolitik war er nicht einverstanden. In diesem Jahr hat er nun entschieden, sich nicht nur für Politik zu interessieren, sondern sich auch aktiv einzubringen. Er ist nicht nur in die Partei „Die Basis“ eingetreten, sondern tritt auch als deren Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis 73 an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<