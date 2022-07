Aufatmen bei den Landwirten im Burgenlandkreis: Getreide wird „reingeklaut“

Die Erträge in dieser Saison sind besser als in den Hitzesommern der Vorjahre. Welche Nachteile aber viel Regen und weniger Sonne mit sich gebracht haben.

Die Getreideerträge - hier ein Foto von einer vorherigen Ernte auf einem Feld bei Geußnitz - sind nicht optimal, aber besser als in den Vorjahren.

Teuchern/Zeitz/MZ - Aufatmen bei den Landwirten im Burgenlandkreis: Nachdem die diversen Getreidesorten in den vergangenen drei Sommern aufgrund der geringen Niederschläge weniger Erträge als in den Vorjahren abwarfen, ging es in diesem Jahr zumindest bei der Wintergerste und dem Winterweizen wieder aufwärts.