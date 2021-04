Ärzte der Asklepios-Klinik über die Lage: „Seit Wochen voll belegt“

Auf einer Protestveranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen stellen Redner die Pandemie infrage. Ärzte der Asklepios-Klinik in Sorge: Covid-19 sollte man erstnehmen.

Aussenansicht der Asklepios-Klinik in Weißenfels

Weißenfels - Trotz weiterhin hoher Inzidenzwerte und regelmäßigen Todesfällen haben Kritiker der Corona-Maßnahmen am Sonnabend in Weißenfels eine Pandemie infrage gestellt, darunter der ehemalige Pneumologe Volker Schlegel aus Teuchern.

Wie reagieren Mediziner des Weißenfelser Asklepios--Klinikums darauf, die dort täglich um das Leben von Covid-19-Patienten ringen?

Ärztin im Asklepios-Klinik: Covid-19 ist eine gefährliche, hoch ansteckende Infektionskrankheit

Die Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Intensivmedizin, Dr. Petra Wegermann, sowie der Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Toralf Herling, beantworten Fragen von MZ-Reporter Alexander Kempf.

Der ehemalige Arzt Volker Schlegel aus Teuchern hat am Sonnabend öffentlich behauptet, Deutschland befinde sich nicht in einer Pandemie. Wie nehmen Sie den Alltag auf der Station wahr?

Petra Wegermann: Ob nun Pandemie, Epidemie, Endemie – die Wahl der Begrifflichkeiten überlassen wir gern anderen Experten. Wir sehen seit einem Jahr mit Covid-19 eine gefährliche, hoch ansteckende Infektionskrankheit, die sich rasch verbreitet; hier in der Klinik ganz aktuell mit schweren klinischen Verläufen und zahlreichen Intensiv-pflichtigen Patienten. Seit 2020 wurden bei uns über 520 Patienten stationär mit einer Corona-Infektion behandelt. Von diesen sind mehr als 20 Prozent an der Infektion verstorben. Covid-19 ist also absolut ernst zu nehmen.

Dr. med. Petra Wegermann, Ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik Weißenfels und Chefärztin der Intensivmedizin Foto: Asklepios

Eine Behauptung Schlegels war - für eine Pandemie gebe es bisher zu wenige Covid-19-Patienten auf den Stationen. Wie beurteilen Sie die Lage? Könnten Sie überhaupt noch mehr Covid-19-Patienten betreuen?

Toralf Herling: Wie gesagt, die Bezeichnung dafür sei einmal dahingestellt, unsere Station 9, die Covid-19-Station, ist zeitweise voll belegt mit verschiedenen Schweregraden der Infektion. Auch der Covid-19-Intensivbereich mit acht Betten ist seit Wochen nahezu ständig voll belegt.

Die Krankheitsverläufe sind schwer und langwierig. Dr. med. Toralf Herling, Pneumologe.

An eine derartige Situation kann ich mich in 20 Jahren Pneumologie nicht erinnern. Wir sind froh, dass wir noch jeden Erkrankten betreuen können und nicht, wie anderorts, Menschen aufgrund fehlender Versorgung sterben. Wenn aber die gute Versorgung in Deutschland dazu führt, dass diese Infektionskrankheit und deren Verbreitung auf die leichte Schulter genommen werden, ist das ein tragischer Trugschluss.

Dr. med. Toralf Herling, Chefarzt der Klinik für Pneumologie der Asklepios Klinik Weißenfels Foto: Asklepios

Eine andere Rednerin äußerte sich skeptisch zu den Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid-19, da viele von denen hochbetagt waren. Wie oft ist aus Ihrer Sicht die Krankheit und nicht das Alter ursächlich bei solchen Todesfällen?

Wegermann: Wenn bei einem Menschen Atemwege, das Herz oder das Immunsystem aufgrund Corona versagen, dann sollte man schon die Infektion aus Auslöser und damit auch als Todesursache annehmen. Über die Todeszahlen oder –ursachen zu diskutieren, wird dem schweren Leiden der Erkrankten und dem Leid der Angehörigen von Corona-Toten nicht gerecht. Wir werden uns an solchen würdelosen Spekulationen nicht beteiligen.

Volker Schlegel spekulierte über einen möglichen Zusammenhang mit dem Beginn der Impfungen und den gestiegenen Todeszahlen. Die Amtsärztin stellt hingegen fest, dass es mit zunehmenden Impfungen nun weniger schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle bei den Hochbetagten gibt. Wie nehmen Sie das auf der Station wahr?

Herling: Über Zusammenhänge zwischen Impfungen und Erkrankungen möchten wir nicht spekulieren. Wir sehen in der Klinik einen deutlichen Anstieg der Erkrankungen und der Fälle seit Ostern. Wir sehen aber auch, dass die schwerer Erkrankten tendenziell jünger werden als noch zu Beginn des Jahres.

Mit zunehmenden Impfungen beim medizinischen Personal soll es auch weniger Ausfälle geben. Können Sie diese Beobachtung für Ihr Haus bestätigen?

Wegermann: Seit in unserer Klinik nahezu das gesamte Personal geimpft ist, zeigen deutlich weniger Mitarbeiter Symptome einer Infektion oder werden positiv getestet. Dadurch gibt es weniger Quarantäne-Anordnungen.

Im Burgenlandkreis sind die Corona-Ansteckungen und die Inzidenz-Werte seit Wochen und Monaten überdurchschnittlich hoch. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Wegermann: Als Klinikärzte für den Burgenlandkreis beobachten wir diese Entwicklung mit sehr großer Sorge, über die Gründe hierfür möchten wir nicht spekulieren. Hier verweisen wir gern an unsere Amtsärztin in Naumburg, die den besseren Überblick dazu hat.

Birgt das Infragestellen der Pandemie aus Ihrer Sicht das Risiko, dass mehr Menschen, das Risiko einer Ansteckung unterschätzen?

Herling: Die Belegung unserer Klinik spricht deutlich dafür, dass wir es aktuell mit einer Welle einer hoch-ansteckenden Infektionskrankheit zu tun haben, die Atemwege, Herz-Kreislauf und andere Bereiche des Menschen nachhaltig schädigt. Die einfachen Maßnahmen wie Tragen einer Maske, Abstand, Hygiene und Ansteckungsmöglichkeiten zu reduzieren, helfen nachweislich, um Ansteckungen zu vermeiden. Dies zeigt das seltene Auftreten der Influenza-Grippe in dieser Saison. Niemand sollte in der aktuellen Zeit eine Covid-19-Infektion unterschätzen, weder für sich selbst noch für andere. (mz/Alexander Kempf)