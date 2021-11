Ärger um Tempo-30-Zone: Solles mehr Kontrollen in Kretzschau geben?

Kretzschau/MZ/MV - Wird es in Zukunft mehr Geschwindigkeitskontrollen in der Mittelstraße in Kretzschau geben? In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatte Nicklas Kurzweil (Die Linke) über Beschwerden von Anwohnern berichtet, dass zahlreiche Autofahrer vor allem in dem Bereich zwischen dem Sportplatz und dem Friseur viel schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer fahren. „Könnte man hier nicht ein bisschen mehr kontrollieren?“ fragte er.

Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) sagte, dass man so etwas beim Burgenlandkreis beantragen könnte. Tilo Körner (CDU) dagegen meinte, dass es in der jüngeren Vergangenheit wohl schon mehrere Geschwindigkeitskontrollen gegeben habe, die man aber auch durchaus ausweiten könne. Kretzschaus Bürgermeisterin Anemone Just (CDU) schlug vor, mit der Polizei zu reden. „Außerdem können wir doch in diesem Bereich die Tempo-Anzeigetafel der Verbandsgemeinde aufstellen, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren“, so Just.