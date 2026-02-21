In Samswegen hat am Freitagabend ein 15-Jähriger versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Bei der Verfolgungsjagd beschleunigte der Jugendliche mit seiner Simson auf bis zu 100 km/h.

Gegen einen 15-Jährigen wird nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei im Landkreis Börde ermittelt.

Samswegen. – Am Freitagabend wollte in Samswegen (Landkreis Börde) ein 15-Jähriger auf seiner Simson vor einer Polizeikontrolle fliehen. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der Jugendliche jegliche Stoppsignale der Polizei und beschleunigte auf seiner Flucht auf bis zu 100 km/h.

Daraufhin hätten die Beamten die Verfolgung über mehrere Feldwege aufgenommen. Nach zwölf Minuten sei es ihnen gelungen, den Jugendlichen zu stoppen.

Verfolgungsjagd in der Börde: Simson war technisch verändert

Bei der anschließenden Kontrolle habe der 15-Jährige zugegeben, sein Moped technisch verändert zu haben. Die Beamten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und entzogen ihm den Führerschein.

Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Führerschein sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.