Die Saison ist für Minerva Hase und Nikita Volodin nach Olympia-Bronze nicht vorbei. In einem Monat geht es bei der WM in Prag um Medaillen. In einer Disziplin ist Deutschland erneut nicht vertreten.

Prag - Die Olympia-Dritten Minerva Hase und Nikita Volodin führen das deutsche Aufgebot für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag Ende März an. Das Berliner Paarlauf-Duo hofft wie schon bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf eine Medaille. Bei der WM im vergangenen Jahr in Boston gewannen Hase/Volodin Silber, ein Jahr zuvor im kanadischen Montreal holten sie Bronze.

„Wer zwei WM-Medaillen hat, wird auch eine weitere bei der WM erringen wollen“, sagte der Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union Jens ter Laak über die Medaillenambitionen von Hase/Volodin in Prag.

Deutschland wieder ohne Einzelstarterin

Ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt dabei ist das zweite deutsche Paar Annika Hocke und Robert Kunkel. Sie hatten bei den Winterspielen, die am Sonntag mit der Abschlussfeier endeten, den zehnten Platz belegt. Im Eistanzen gehen die Olympia-Teilnehmer Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan an den Start. Bei den Männern ist der 18 Jahre alte Hoffnungsträger Genrikh Gartung dabei.

In der Frauenkonkurrenz hingegen wird die Deutsche Eislauf-Union wie schon bei der vergangenen WM und auch bei Olympia nicht vertreten sein. „Eine deutsche Frau konnte die WM-Startvoraussetzungen nicht erfüllen“, hieß es vom Verband.