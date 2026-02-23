Die Vogelgrippe hat die Zoos in Niedersachsen erreicht. Im Weltvogelpark sind daher 80 Meeresvögel getötet worden. In Osnabrück drei Nandus.

Walsrode/Osnabrück - Im Vogelpark Walsrode bleibt der Ausbruch der Vogelgrippe zunächst auf eine Voliere begrenzt - alle 80 Meeresvögel sind jedoch getötet worden. „Das ist verheerend, Enten und Gänse sind sehr empfänglich für das Virus“, sagte eine Sprecherin des Parks am Montag. „Das ist ein herber Verlust.“ Benachbarte Volieren seien aber nicht betroffen.

Der Park bleibt vorübergehend geschlossen, spätestens zum 14. März zur Saisoneröffnung sollen Besucher den nach eigenen Angaben weltgrößten Vogelpark wieder betreten dürfen. Auf dem weitläufigen Gelände leben rund 4.000 Vögel aus mehr als 600 Arten.

Der Zoo Osnabrück wartet noch auf die Bestätigung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Bezug auf einen toten Nandu. Bei einer pathologischen Untersuchung des im Zoo gestorbenen Laufvogels wurde das Virus diagnostiziert. Seine beiden Artgenossen, die eng im selben Gehege lebten, wurden getötet, sagte eine Sprecherin. Der Zoo bleibt für Besucher geöffnet, einzelne Wege vor Volieren sind vorsorglich gesperrt worden.