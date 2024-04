Ein Mann soll auf einem Parkplatz in Halberstadt einen Unfall verursacht haben. Das Auto, in dem er und sein Beifahrer fuhren, wurde zuvor gestohlen.

Unfall in Halberstadt

Ein geklautes Auto ist bei einem Unfall in Halberstadt beschädigt worden.

Halberstadt/DUR. - Am Donnerstag hat sich gegen 18 Uhr ein Unfall auf dem Parkplatz des Edeka in der Theaterpassage in Halberstadt ereignet.

Ein Auto war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz gefahren. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos habe dem Raser gerade noch so ausweichen können, konnte eine Kollision dennoch nicht vollständig verhindern.

Der Raser fuhr anschließend gegen die Hauswand des Supermarktgebäudes, heißt es. An beiden Fahrzeugen sowie der Hauswand entstand laut Polizei Sachschäden von mehreren tausend Euro. Der Raser und sein Beifahrer seien zu Fuß geflüchtet.

Polizei schnappt mutmaßlichen Raser nach Unfall in Halberstadt

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Raserauto um ein zuvor geklautes Fahrzeug handelt, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, heißt es weiter. Polizisten sei es gelungen, einen Tatverdächtigen, wohl den Fahrer, zu ermitteln. Dieser habe zudem keinen Führerschein vorweisen können.

Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293.