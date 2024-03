Eine Buchhandlung ist in Halberstadt im Harz überfallen worden. So soll der Täter ausgesehen haben.

Buchhandlung in Halberstadt ausgeraubt: Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter

In Halberstadt hat ein Bewaffneter eine Buchhandlung überfallen. Die Polizei sucht nach ihm.

Halberstadt/DUR. - Bereits am Abend des 18. Dezember ist eine Buchhandlung in den Rathauspassagen in Halberstadt von einem Bewaffneten überfallen worden, berichtet die Polizei. Nun wird nach dem Täter gefahndet.

Der Mann habe das Geschäft mit einer Pistole betreten und die Mitarbeiterinnen bedroht, heißt es. Er soll Geld aus der Kasse und dem Tresor erbeutet haben und durch den Hinterausgang in Richtung Kühlinger Straße geflüchtet sein.

So soll der Täter ausgesehen haben:

männlich

180 cm – 185 cm groß

25 - 35 Jahre alt

sportliche Figur

maskiert mit schwarzer OP-Maske und gespiegelter Sonnenbrille

graue Turnschuhe mit schwarzer Sohle

schwarze Jeans

schwarzer Kapuzenpullover

Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 03941 – 6740.