Vermisst in Schlanstedt: Mann an Harzer Schießstand verschwunden? (Foto im Text)

Schlanstedt/DUR. - Seit Sonntagnachmittag wird der 77 Jahre alte Joachim B. aus Schlanstedt im Harz vermisst, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wurde er zuletzt in einer Einrichtung im Kampweg gesehen. Es könne außerdem nicht ausgeschlossen werden, so die Beamten weiter, dass sich der Gesuchte anschließend am Schießstand in Schlanstedt aufhielt.

Seitdem suchte die Polizei mit Spurhunden und einem Hubschrauber nach Joachim B.

So sieht der Senior aus:

Der 77 Jahre alte Joachim B. wird in Schlanstedt im Harz vermisst. Foto: Polizei

So wird der Rentner beschrieben:

1,80 m groß

schlank

kurze, graue Haare

Vollbart

Brille

kurze graue Jacke

blaue Weste

blaue Jeanshose

schwarze Kappe

Hinweise zum Aufenthaltsort des Rentners erbittet das Polizeirevier Harz unter der Rufnummer 03941/674293.