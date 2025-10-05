In Hecklingenhaben Spaziergänger am Sonntagnachmittag auf einem Acker eine Leiche entdeckt. Handelt es sich um den seit dem 19. September vermissten 59-jährigen Ralf J.?

Hecklingen - In Hecklingen (Salzlandkreis) haben Spaziergänger, die mit ihrem Hund unterwegs waren, am sonntagnachmittag auf einem Acker eine unbekannte Leiche entdeckt.

Ob es sich dabei um den seit dem 19. September vermissten 59-jährigen Ralf J. aus Hecklingen handelt, konnte die Polizei gestern Abend noch nicht mitteilen.

„Wir ermitteln mit Hochdruck. Das wird wahrscheinlich die ganze Nacht gehen“, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Bernburg unter Hinweis auf die laufende Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Unklar ist auch noch, ob die Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. „So weit sind wir noch nicht“, so der Polizeibeamte. Das ist bereits der dritte Leichenfund in diesem Jahr im Ort. Nach dem Vermissten hatte neben der Polizei auch der Verein Spürhunde Salzlandkreis mit 80 Helfern gesucht.