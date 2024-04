Bei einem Unfall in Ilsenburg wurde ein Moped-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Autofahrerin hatte dem Mann zuvor die Vorfahrt genommen.

Ilsenburg/DUR. - In Ilsenburg ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einem Moped-Fahrer gekommen. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Ilsenburger Straße.

Demnach soll ein 65-jähriger Mann mit seinem Moped die Straße Am Ostertor in Richtung Ilsenburger Straße entlang gefahren sein. Zur gleichen Zeit soll es an der Einmündung Ilsenburger Straße/Hauptstraße zur einer Begegnung eines Busses und eines Autos gekommen sein.

Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei soll der 37-jährige Busfahrer, welcher sich auf der Ilsenburger Straße in Richtung Darlingerode befand, einer 33-jährigen Frau das Abbiegen ermöglichen. Diese wollte demnach von der Hauptstraße in die Ilsenburger Straße abbiegen.

Autofahrerin nimmt Mopedfahrer die Vorfahrt

Die 33-jährige Autofahrerin soll während des Abbiegens den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Mopedfahrer übersehen haben. Nachdem die Frau das Moped bemerkte, soll sie eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben.

Laut der Polizei soll der 65-Jährige dem auf der Fahrbahn stehenden Auto ausgewichen sein und dabei in den haltenden Linienbus gerutscht sein.

Nach Sturz: Mopedfahrer muss mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht werden

Durch den Sturz habe der Mopedfahrer sich schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Braunschweig geflogen, so die Polizei. Bei dem Unfall entstanden am Bus und dem Moped ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Gegen die 33-Jährige Autofahrerin wurde, laut der Polizei, ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet