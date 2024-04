Unbekannte sind in eine Windkraftanlage bei Wanzleben eingedrungen und haben die Stromzufuhr unterbrochen.

In Windkraftanlage eingedrungen: Täter unterbrechen die Stromzufuhr

Zu einem Hubschraubereinsatz ist es nahe der Windkraftanlage in Wanzleben gekommen.

Wanzleben/DUR. - Zu einem Einbruch in eine Windkraftanlage ist es am späten Mittwochabend im Thomas-Müntzer-Weg in Wanzleben gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach drangen die Täter in den Innenbereich der Anlage ein und beschädigten dabei eine Tür. Im Inneren der Anlage unterbrachen sie die Stromzufuhr zur Anlage, flohen im Anschluss aber ohne Diebesgut.

Die Polizei suchte das Gebiet mit einem Hubschrauber ab.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.