Gegen Betonwand geprallt: 33-Jähriger bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Mittelpöllnitz/dpa - Bei einem Unfall auf der A9 ist ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Autofahrer verlor am Sonntagabend in der Nähe von Mittelpöllnitz (Landkreis Greiz) die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Wechseln des Fahrstreifens geriet er zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Triptis ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dann prallte er gegen eine Betonleitwand. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.