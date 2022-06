14-Jähriger kommt bei Fallschirmsprung ums Leben

Eisenach/dpa - Ein 14-Jähriger ist bei einem Fallschirmsprung am Flugplatz Eisenach-Kindel in Thüringen gestorben. Der Teenager war am Samstagvormittag mit seiner Begleitperson im Zuge eines Tandemsprungs abgestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Begleitperson überlebte den Angaben zufolge, wurde aber schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt.

Unfälle auf dem Flugplatz Eisenach-Kindel - Blick ins Archiv

Mai 2019: Ein 61 Jahre alter Gleitschirmflieger prallte bei einem Gruppensprung in der Luft mit einer 30 Jahre alten Frau zusammen. Beim darauf folgenden Absturz wurde der 61-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens starb. Die Gleitschirmfliegerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Juli 2019: Ein Fallschirmspringer ist bei einem Landemanöver auf dem Flugplatz Kindel bei Eisenach schwer verletzt worden. Der als erfahren geltende 60-jährige Fallschirmspringer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

August 2014: Ein Fallschirmspringer ist aus 30 Metern zu Boden gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Kurz vor der Landung am Flugplatz Eisenach-Kindel verlor der 38-Jährige die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte ab. Ein Hubschrauber brachte den erfahrenen Springer ins Krankenhaus.