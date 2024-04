Diebe sind von ihrem Beutezug im Schützenverein Eichenbarleben bis an die Zähne bewaffnet zurückgekehrt. Nun sucht die Polizei nach der gefährlichen Beute.

Gefährliche Beute: Täter nach Diebeszug in Schützenverein schwer bewaffnet

Diebe haben Schusswaffen und Munition aus dem Schießstand eines Schützenvereins in Eichenbarleben geklaut.

Eichenbarleben/DUR. - Mit Schusswaffen und passender Munition haben sich in der Nacht zum Samstag Diebe beim Einbruch in einen Schützenverein in Eichenbarleben eingedeckt. Dies meldet die Polizei.

Demnach hebelten die Täter ein Fenster zum Gebäude des Schießstandes auf und klauten dort mehrere extra gesicherte Schusswaffen, die dazugehörige Munition, einen Fernseher und Bargeld. Die Polizei hat Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.