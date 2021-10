Corona-Patientin hustet Leute an - Anzeige wegen Körperverletzung

Erfurt/dpa - Eine Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat am Mittwoch in einem Erfurter Krankenhaus mehrere Personen mutwillig angehustet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war die Frau am Vormittag im Krankenhaus über einen positiven Corona-Test informiert worden.

Nachdem eine Krankenschwester die 36-Jährige auf die zweiwöchige Quarantäne aufmerksam gemacht hatte, habe sich die Frau uneinsichtig gezeigt und mehreren Personen mutwillig ins Gesicht gehustet. Die Frau wurde der Klinik verwiesen und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.