Einkaufen mit einem Klick, informieren mit zwei, drei weiteren. Danach einen Film streamen und am „Second Screen“ parallel zur Handlung kommentieren. Die Hektik kommt nicht aus dem Internet, sie steckt im Menschen − und der kann sie auch beenden.

Halle/MZ. - Nun also auch noch Threads, das neue Kurznachrichtenportal von Facebook, das das bessere Twitter sein will, weil Twitter nun X heißt und von einem Teil seiner früheren Benutzer gemieden wird. Der Meta-Konzern, zu dem auch Whatsapp und Instagram gehören, startete den neuen Dienst in Europa mit Verspätung, weil die strengen EU-Datenschutzregeln einige „rechtliche Unklarheiten“ heraufbeschworen hatten. Doch pünktlich kurz vor Weihnachten klappte es schließlich doch noch: Nach Mastodon und Bluesky, den beiden im Laufe des Jahres vorübergehend populären X-Alternativen ist Threads - zu Deutsch „Fäden“ - der nächste Kandidat, der sich anschickt, den Bewohnern Digitaliens einen Happen ihrer Zeit zu rauben.