Balkonkraftwerke - Die große Illusion vom kostenlosen Strom

Seit der Explosion der Preise für Elektroenergie liegen Balkonkraftwerke im Trend. Die Erwartungen an die Mini-Solaranlagen sind so groß wie ihre Leistung schwach. Schuld ist auch eine Bundesregierung, die die Umsetzung von EU-Vorgaben boykottiert.

Halle - Sie sind klein, waren lange Zeit günstig und sind heute immer noch nicht besonders teuer. Die beiden wichtigsten Teile wiegen zusammen nicht viel mehr als ein Kasten Bier. In der Verkaufsverpackung verstaut, passen sie bequem in jeden Pkw. Kleine Solaranlagen, als „Balkonkraftwerke“ beworben, erfordern auch keinerlei Fachkenntnisse, um sie in Betrieb zu setzen: Zur Sonne ausrichten. An die Balkonbrüstung hängen, auf die Wiese im Vorgarten stellen oder aufs Garagendach. Kabel ziehen. Anstecken. Fertig.