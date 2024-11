In wenigen Tagen wieder in seiner alten Heimat in Sachsen-Anhalt zu erleben: der berühmte Opernsänger Bastian Kohl.

Halle/MZ - Bastian Kohl ist vor nicht langer Zeit aus Mailand zurückgekehrt. An der Scala, einem der berühmtesten Konzerthäuser der Welt, hat der Opernsänger im „Rosenkavalier“ gesungen. Nun wird es langsam Zeit für Weihnachten, dies aber soll in diesem Jahr ein wenig ruhiger ablaufen als in der Vergangenheit. Der 36-Jährige ist vor kurzem Vater geworden, für seine kleine Tochter will er etwas kürzer treten. „Früher habe ich manchmal 17, 18 Konzerte in der Weihnachtszeit gegeben. Das mache ich nicht mehr, ich nehme nicht mehr alles an“, sagt Kohl. Im Lauf der Jahre seien sowohl seine Rollen als auch seine Ansprüche gewachsen – und dazu gehöre eben auch, freier über Engagements zu entscheiden. Als junger Sänger könne man das nicht so einfach, da nehme man nahezu jede Rolle an. „Es gibt nicht genug Jobs für die vielen Bewerber“, sagt Kohl, „nicht jedes Diplom bringt eine bezahlte Stelle mit sich.“