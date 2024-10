Wolfener Opernsänger Bastian Thomas Kohl tritt erneut in der Mailänder Scala auf. Im „Rosenkavalier“ steht er gleich in zwei Rollen auf der Bühne. Das verlangt schnelle Kostümwechsel und mentales Umschalten.

Wolfen/Mailand/MZ. - Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen für Bastian Thomas Kohl. Der gebürtige Wolfener Opernsänger singt erneut in einer Produktion der Mailänder Scala. Anfang vergangenen Jahres war er auf der weltberühmten Bühne als Soldat in Richard Strauss’ „Salome“ zu sehen. Nun ist Kohl dort wieder in einem Strauss-Werk zu erleben. Und das gleich doppelt. Denn im tiefgründigen „Rosenkavalier“, der am morgigen Samstag Premiere hat, singt er zwei Rollen: den Notar im ersten Akt und den Polizeikommissar im dritten Akt. Nicht nur gesanglich eine Herausforderung, sondern auch mental und logistisch.