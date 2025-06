Halle/MZ. - Für die Abgeordneten des ersten und zugleich letzten freigewählten Parlaments der DDR ist es ein wichtiger symbolischer Akt, eine Geste der Befreiung. Die Welt ringsum, sie wackelt, bebt und stülpt sich um in diesen letzten Frühlingstagen des Jahres 1990. Und doch nutzen die Abgeordneten schon ihr neuntes Zusammentreffen, um auf Antrag der konservativen Partei DSU keine Kleinigkeit zu regeln: „Alle Staatswappen, die sich in und an öffentlichen Gebäuden befinden, sind unverzüglich, spätestens jedoch in Wochenfrist, zu entfernen“, heißt es in einem Parlamentsbeschluss. Wo das aus technischen oder finanziellen Gründen nicht möglich sei, müsse das Wappen „zumindest verdeckt“ werden.

