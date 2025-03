Zwei ukrainische Künstler siedelten nach Zeitz über. Sie haben in Cherson studiert und unterrichten an der Musikschule Burgenlandkreis.

Anastasiia Mostova hat in der Ukraine Musik studiert. Jetzt hat sie sich als Dozentin selbstständig gemacht und unterrichtet an der Musikschule des Burgenlandkreises.

Zeitz/MZ. - Anastasiia Mostova liebt nicht viele Worte. Sie ist eher die stille Zuhörerin. Doch wenn es um Musik geht, dann ist sie in ihrem Element. Die 27-Jährige ist in der Ukraine geboren, hat an der Universität in Cherson Musik studiert und dort ihren Bachelor gemacht. Anschließend flüchtete sie mit ihrem Freund Oleksii Lushchiienko im August 2022 nach Deutschland und kam in den Burgenlandkreis. In Hohenmölsen wurde das junge Künstlerpaar gut aufgenommen, fand viele Helfer und Freunde.