Der tschechische Chor Andromeda kommt am Donnerstag nach Zeitz und ist am Freitagabend in der Michaelikriche zu hören.

Zeitz/MZ. - Musik liegt in der Luft, denn der Oberstufenchor (OSC) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz lädt am Freitag zu einem besonderen Konzert ein. Gemeinsam mit der Schulband Mislabeled und dem befreundeten tschechischen Partnerchor Andromeda gestalten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Freitagabend um 19 Uhr ein Konzert in der Zeitzer Michaeliskirche. Der Eintritt ist frei.