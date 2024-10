Auf der B180, nahe des Zeitzer Ortsausgangs in Richtung Meuselwitz, ist am Donnerstagmorgen ein Unfall geschehen. An gleicher Stelle hatte es bereits am Mittwoch gekracht.

Zeitz/MZ/ank. - Am südöstlichen Ortsausgang von Zeitz sind am Donnerstag erneut zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Vormittag auf Nachfrage sagte, hat sich der Unfall am Morgen nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines Vorfahrtsfehlers ereignet. Demnach wollte ein Fahrzeugführer, auf der B180 aus Richtung Meuselwitz kommend, am Abzweig Kleinpörthen/Klinikum nach links abbiegen. Der Fahrer habe aber den Gegenverkehr übersehen und ist mit einem Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge seien dann noch gegen einen stehenden Kleintransporter gekracht. Die Fahrer der beiden Pkw seien nach bisherigen Informationen leicht verletzt worden. Erst am Mittwochmorgen hatte sich an gleicher Stelle ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei war eine Frau verletzt worden.