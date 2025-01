An der Kreuzung Donaliesstraße/Naumburger Straße in Zeitz sind zwei Autos zusammengestoßen.

Zusammenstoß in Zeitz: Pkw-Fahrerin verletzt

Die Zeitzer Polizei rückte am Donnerstag zu einem Unfall in die Donaliesstraße aus.

Zeitz/MZ - Am Donnerstag ist es gegen 13 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Donaliesstraße zur Naumburger Straße in Zeitz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Zusammenstoß eine Fahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten Wagen der verletzten Frau bergen. Während der Unfallaufnahme kam es zu etlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.