Ordnung und Sauberkeit in Zeitz Zupacken beim Frühjahrsputz: Warum Müllzangen fehlen und Schmierereien auf Scheiben weg sind

Alles in allem putzten am Samstag gut 120 Leute in Zeitz und den Ortschaften. Einen extra Einsatz gab es in der Kramerstraße. Was dort gemacht wurde.