Händler in der Innenstadt freuen sich auf viele Kunden und haben viele Angebote. Was die Besucher am letzten Stadtfest-Tag erwartet

Zeitz/MZ. - Am Sonntag wird nicht nur das Wetter besser, nämlich sonnig und mild, sondern es gibt am letzten Stadtfest-Tag noch einmal richtig volles Programm. Dazu gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr.

In den Einzelhandelsgeschäften warten viele Angebote auf die Kundinnen und Kunden. Angebote für Herbst und Winter, wie eine große Auswahl an Jacken und Anoraks und die modische Herbst-Winter-Kollektion in den Bekleidungsläden. Im Haushaltswarengeschäft Spoon in der Kramerstraße ist man sogar schon auf Weihnachten eingestellt, zum Beispiel mit Brätern. Für eine nostalgische Adventszeit sorgt Ines Enzmann mit ebensolchen Adventskalendern. Und sogar an 2025 denkt das Team der Gutenberg-Buchhandlung mit einer breiten Palette an Kalendern für eben dieses Jahr.

Im Jeans and more hält Rainer Sieberg eine große Auswahl an Winterjacken bereit. Foto: Angelika Andräs

Auf Herbst und Winter ist auch das Modegeschäft B-Stone bereits eingestellt. Foto: Angelika Andräs

Nicht nur Bräter und Kochtöpfe für weihnachtliche Festessen hält Silvana Peter im Spoon bereit, sondern auch ein Set aus Tortenheber und -messer. Foto: Angelika Andräs

Schon auf 2025 ist die Gutenberg-Buchhandlung eingestellt: mit vielen Kalendern für nächstes Jahr. Foto: Angelika Andräs

Nostalgische und außergewöhnliche Adventskalender bietet Ines Enzmann im Geschäft in der Kalkstraße an. Foto: Angelika Andräs

Zwischen Fischstraße und Wendischer Straße, Kramerstraße und Kalkstraße und am Roßmarkt öffnen Zeitzer Händler am 6. Oktober ihre Geschäfte. Dazu gibt es in der Fußgängerzone viele Stände, die das Angebot gut ergänzen. Und wer lange bummeln und den Programmen auf den Bühnen zuschauen will, der wird auch kulinarisch bestens versorgt.

Der Sonntag setzt um 9.30 Uhr eine begonnene Tradition fort: Es ist eingeladen zum Festgottesdienst in der Michaeliskirche unter dem Motto „Mit Heinrich Schütz zum Zuckerfest“. Und ehe ab 13 Uhr die Zeitzer Blasmusikanten spielen und ab 15 Uhr der Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz (Fuks) zum Familienprogramm einlädt, gibt es noch einen besonderen Programmteil. Veranstalter Martin Exler erzählt: „Einen besonderen Leckerbissen gibt es am Sonntag. Ab 10 Uhr frühstückt Udo Mugge mit Zeitz. Der Entertainer, Moderator und DJ lädt zum gemeinsamen Frühstück auf den Altmarkt ein.“ Die MorningShow ist beliebt und hier kann man live dabeisein.