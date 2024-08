Der Heimatverein Hainichen feiert 25-jähriges Bestehen und lädt am Samstag zum Feiern ein. Welche Angebote es für Jung und Alt vor den Toren der Stadt Zeitz gibt.

Hainichen/MZ. - Bunte Wimpel flattern an zahlreichen Häusern und Gartenzäunen in Hainichen, die Grünanlagen sind frisch gemäht – kurz um das kleine Dorf vor den Toren der Stadt hat sich herausgeputzt. Denn am Samstag wird gefeiert: 620 Jahre besteht Hainichen und der Heimatverein seit 25 Jahren.